Абонемент будет действовать как в коммунальном, так и в частном транспорте.

С 1 июля во Львове можно приобрести месячные проездные абонементы, которые будут иметь неограниченное количество поездок и будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета (ЛГС), сейчас приобрести абонементы можно будет на транспортные карты "ЛеоКарт". А впоследствии они станут доступными и для пользователей приложения LeoCard.

Отмечается, что стоимость общих абонементов составляет 900 грн, студенческих - 450 грн. Для сравнения: за эти же средства пассажир, сможет осуществить: 53 поездки - оплачивая карточкой "ЛеоКарт", 45 - при оплате банковской картой и только 36 - в случае расчета наличными.

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В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС добавили, что абонемент будет действовать как в коммунальном, так и в частном транспорте, что сейчас является нетипичной практикой для украинских городов.

Сейчас приобрести абонементы на "ЛеоКарт" можно будет:

через приложение EasyPay (оплата банковской картой);

через веб-сайт EasyPay (оплата банковской картой);

через 854 терминала EasyPay во Львовской МТГ (оплата наличными);

в Центрах туристической информации на пл. Рынок, 1 и на пл. Дворцовой (оплата банковской карточкой).

При этом для оплаты стоимости абонемента средства с баланса "Леокарт" не используются.

Пассажирам также объяснили, что абонементом может пользоваться только владелец транспортной карты. К тому же оплатить проезд других пассажиров или багаж с помощью абонемента нельзя. При этом, если на "ЛеоКарт" есть средства, после покупки абонемента они остаются на балансе карты. Их можно использовать для покупки дополнительных билетов или оплаты за багаж.

Транспорт Львова - последние новости

С 1 июня во Львове подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. При оплате банковской картой цену увеличили с 15 до 20 грн, а для владельцев "ЛеоКарт" - с 13 до 17 грн. Наличная оплата осталась без изменений - 25 грн.

В декабре 2023 года в общественном транспорте Львова ввели безналичную систему оплаты проезда. Таким образом оплачивать проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Львова стало возможным с помощью транспортной карты "ЛеоКарт".

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