Спрос растет, предложение - падает: где на Юге Украины самые дорогие квартиры

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Херсоне.

Рынок недвижимости на Юге Украины в мае 2025 года демонстрировал изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса на него. Наибольший ажиотаж в Одессе и Черноморске, где спрос на покупку жилья вырос в разы. Об этом свидетельствует переданное УНИАН исследование "OLX Недвижимость".

Покупка квартиры

Отмечается, что дороже всего приобрести однокомнатную квартиру в Одессе: медианная стоимость такого жилья в мае 2025 года - 1,8 млн грн. Для сравнения, это на 24% больше, чем в мае прошлого года. Если рассматривать Одесскую область, то в Черноморске придется заплатить 1,1 млн грн (+13% с прошлого года).

В других городах Юга Украины цены ниже:

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Николаев - 788 тыс. грн (+0,5%);

Херсон - 623 тыс. грн (-5%).

"Что касается спроса, то заметное увеличение наблюдаем в Черноморске: в мае 2025 имеем на 113% больше откликов на объявления о продаже квартир, чем в мае 2024 года. В Одессе спрос вырос на 71%, а в Николаеве на 41%", - говорится в исследовании.

Предложение при этом уменьшилось, в частности в Одессе на 15% и Николаеве на 29%, а вот выросло - только в Черноморске (+18%).

Долгосрочная аренда квартир

Как и купить, арендовать жилье дороже всего в Одессе, медианная стоимость составляет 9,5 тыс. грн (+27%). В Николаеве и Черноморске медианная цена одинакова - 6 тыс. грн. Имеем с мая прошлого года рост +20% и +33% соответственно. Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Херсоне (3,5 тыс. грн, на 17% больше, чем в мае 2024 года).

Отмечается, что в отличие от покупки, на аренду в Черноморске спрос уменьшился на 13%. Зато вырос в Одессе (+62%), Николаеве (+7%) и Херсоне (+5%). Количество объявлений об аренде преимущественно уменьшилось: -45% в Одессе, -72% в Черноморске, -52% в Херсоне. Выросло только в Николаеве (+19%).

"Основная тенденция на Юге Украины - рост цен на покупку и аренду однокомнатных квартир в городах в мае 2025 года. Спрос на покупку заметно увеличился. Зато рынок аренды демонстрирует заметный рост спроса в одних городах, и незначительный - в других. Предложение при этом - уменьшилось", - подытожили в пресс-службе "OLX Недвижимость".

Рынок недвижимости - последние новости

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", в Украине за четыре года наибольший прирост медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры был зафиксирован в Чернигове 83% (с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове на вторичном рынке равнялась 65 тысяч долларов. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры - 93 тыс. долл.

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