Лакийчук отметил, что Покровск является не главным объектом наступления врага.

Не Днепропетровщина, а Покровск является, возможно, хоть и не главным объектом наступления российских оккупантов, но ключом к нему. Об этом сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире Киев24.

"Все мы боимся, что русня лезет на Днепропетровщину. Это не так. Их операция сейчас концентрируется вокруг других направлений", - подчеркнул он.

По его словам, именно Покровск является, если не главным объектом наступления врага, то ключом к нему.

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Эксперт отметил, что на сегодня Покровск является ключом к системе обороны севернее этого города.

"На данном участке задача россиян на самом деле перерезать трассу Покровск-Павлоград. Это для них на самом деле очень важно и это они пытаются сделать несколько месяцев, но у них ничего не получается, поэтому линия фронта шатается туда-сюда, потому что враг пытается расширить свое вклинение", - отметил Лакийчук.

Он отметил, что значительно серьезнее ситуация южнее Покровска на Новопавловском направлении, где россияне зашли на границу Днепропетровщины довольно быстрым продвижением, потому что было несколько тактических прорывов нашей обороны, в частности, на уровне Комара, и вдоль трассы Запорожье-Донецк.

Он отметил, что здесь задача врага - сократить линию фронта, чтобы обезопасить свои силы от контрудара нашего во фланг группировки, который охватывает Покровск, а во-вторых сократить здесь линию фронта для того, чтобы те резервы, которые там задействованы направить на направление главного удара - или на Покровск, или на Константиновку.

Эксперт отмечает, что падение Покровска дало бы врагу возможность очень быстро наступать.

По его словам, основные цели врага - Константиновка, Дружковка, Краматорск. Лакийчук добавил, что на участке фронта от Покровска и до Часового Яра определяется как будет развиваться ситуация. Он отметил:

"Россияне очень бы хотели сейчас прорвать нашу оборону в сторону Константиновки, но та российская дивизия, которая вышла на трассу Покровск-Константиновка вынуждена разделиться и атаковать в двух направлениях - на Покровск и на Константиновку. А это означает, что у врага недостаток вторых эшелонов, недостаток резервов".

По его словам, у россиян дополнительные силы "застряли" на Сумщине, в частности, 50-тысячная группировка, в которой морпехи, десантура, а также к югу от Покровска, где они "скованы" боем.

"Покровск является, возможно, не главным объектом наступления врага, но ключом к нему. Если упадет Покровск, тогда враг сможет сконцентрироваться на наступлении на северо-запад - на Константиновском направлении и нам будет очень трудно. И от того насколько устойчива оборона на Покровском участке определяется и ситуация на других участках фронта", - подчеркнул Лакийчук.

По его словам, если Путину и его генералам удастся изобрести оперативные резервы и сконцентрировать на направлениях главных ударов, что маловероятно, то в случае прорыва нашей обороны, темпы наступления врага могут быть очень значительными. При этом эксперт подчеркнул, что Силы обороны делают все для того, чтобы не дать врагу это сделать и лишить оккупантов наступательного потенциала.

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал, враг сейчас начал сосредотачивать силы на Покровском направлении, хочет расширить там фронт и атаковать в тех местах, где считает, есть слабость обороны ВСУ. Но это ошибочный расчет, хотя ситуация все же сложная.

По его словам, враг сейчас сосредоточил свои усилия на реализации планов и замыслов по полному блокированию нашей Покровско-Мирноградской агломерации.

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