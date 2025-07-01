Авторитетный источник Digital Chat Station поделился новыми инсайдами о флагманской серии Xiaomi 16, которая дебютирует к концу сентября. По информации инсайдера, новая серия будет включать в себя сразу четыре модели.
Компания якобы готовит не только Xiaomi 16 Pro с экраном на 6,8 дюйма, но и компактную версию "прошки" – с 6,3-дюймовым дисплеем. Обе версии будут оснащены массивным горизонтальным блоком камер. Такой дизайн напоминает будущий iPhone 17.
Таким образом, серия Xiaomi 16 будет выглядит следующим образом:
- Xiaomi 16 – экран 6,3 дюйма
- Xiaomi 16 Pro – экран 6,8 дюйма
- Xiaomi 16 Pro Mini – экран 6,3 дюйма
- Xiaomi 16 Ultra (весна 2026) – экран 6,8 дюйма
Все смартфоны будут работать на новом чипе Snapdragon 8 Elite 2, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%. Также ожидается перископический телевик для качественного зума и макросъемки.
Анонс ожидается в сентябре – после презентации Snapdragon 8 Elite 2. Ранее сообщалось, что Xiaomi 16будет включать специальную версию с полупрозрачными панелями из стекловолокн. Это будет первый прозрачный смартфон бренда с 2020 года.
Ultra-версии Xiaomi традиционно выходят в феврале-марте. Тогда же стоит ждать выхода глобальной версии Xiaomi 16.
Ранее в этом месяце Xiaomi представила на глобальном рынке Poco F7. При цене $399 смартфон предлагает почти флагманскую производительность, шесть лет обновлений и футуристический дизайн в духе Nothing.