Существует три фактора, которые могут повлиять на выхолащивание российского наступательного потенциала.

К середине октября наступательный потенциал российских захватчиков будет значительно уменьшен в связи с сочетанием нескольких факторов. В то же время, по состоянию на сейчас россияне не имеют значительных территориальных достижений в рамках летней наступательной кампании. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире на Радио NV.

Селезнев отметил, что 90 кв км на Курщине до сих пор находятся под контролем Сил обороны Украины.

"Это заставляет врага держать достаточно большой комплекс сил и средств на территории Курщины, чтобы блокировать вероятность расширения того самого плацдарма украинскими Силами обороны. Конечно, мы помним цифру 50 тыс (российского) личного состава. Именно такое количество сил привлечено для создания определенного плацдарма на территории смежной с Курской областью нашей Сумщины", - отметил Селезнев.

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Он считает, что динамика боевых действий в этом регионе довольно красноречива. Селезнев отметил:

"Враг пытается, с одной стороны, ликвидировать украинский плацдарм на территории Курской области, а с другой стороны - он пытается расшить свой собственный плацдарм на территории Сумской области. И там и там у врага нет никаких территориальных достижений по меньшей мере за прошедшую неделю".

В то же время, он отметил, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины потеряли 21 кв км, но, в основном, это приходится на территорию Донецкой области и немного на юге Запорожской области в районе населенного пункта Каменское. Еще некоторые сдвиги есть на Северском направлении.

"Присутствие наших сил и средств на территории Сумской и Курской области очень характерно в контексте нашего противодействия, чтобы враг не имел возможности перебрасывать на более приоритетные участки фронта те силы и средства, которые сейчас действуют на территории Сумской и Курской областей. Ведь очевидно, для врага очень важно было в рамках летней наступательной реализовать львиную часть своих территориальных посягательств на нашу Донетчину. Мы видим, что план у врага вышел наперекосяк. Никаких таких масштабных территориальных изменений, на которые рассчитывали российские оккупанты в Донецкой области нет", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт добавил, что те эпизоды, которые для врага являются положительными, имеют исключительно тактический характер.

При этом, у него уточнили об ограниченности россиян во времени по реализации намеченных планов. По убеждению Селезнева, есть три весомых фактора, которые влияют на динамику боевых действий и способности россиян наступать дальше.

В частности, первый и ключевой фактор - это наличие ресурсов и личного состава. Речь идет об оружии, боеприпасах, технике, оборудовании.

Второй фактор - это погодные условия. Эксперт отметил:

"Очевидно, что ближе к середине октября наступательный потенциал врага будет значительно уменьшен из-за осенних ливней, и соответственно, невозможность активно использовать грунтовые дороги для проведения наступательных действий".

Третий фактор - это общее состояние экономики РФ.

"В последнее время мы слышим немало позитивных сигналов о стагнации российской экономики. Я думаю, что есть абсолютно четкая логика у некоторых геополитиков, которые отмечают, что на середину осени этого года наступательный потенциал у врага будет выхолощен из-за сочетания тех трех факторов... Произойдет ситуация именно таким образом, или нет, - мы буквально через несколько месяцев станем тому свидетелями", - считает эксперт.

В то же время, он добавил, что сейчас украинская армия выхолащивает российский наступательный потенциал не только на фронте, но и благодаря поражениям объектов военно-промышленного комплекса, в том числе в дальнем тылу на расстоянии более тысячи километров.

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, по мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, российские захватчики могут мечтать о попытке захвата Одессы, но их текущая летняя наступательная кампания в 2025 году идет хуже, чем в прошлом 2024 году. В 2026 году возможностей для наступления у россиян будет еще меньше.

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