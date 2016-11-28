В Кабмине придумали, как задобрить ЕС в вопросе безвиза

Такое мнение высказал заместитель министра юстиции по евроинтеграции Сергей Петухов сети в Facebook.

По словам чиновника, на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский миграционный кризис.

"Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине", - пояснил Петухов.

Поэтому он предлагает "взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов".

"Наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. Это могло бы стать важным проявлением солидарности с Европой в решении общей проблемы", - уверяет замминистра.

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Также он видит и другие рычаги для ускорения предоставления безвиза.

"Вместо того чтобы обижаться, надо искать каким образом стать им (для ЕС - ред.) необходимыми и нужными. Например, я уже вижу потребность ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной в расследовании международных и трансграничных преступлений", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

Ранее президент Порошенко выражал надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.