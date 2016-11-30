Турчинов расставил все по местам: "безвиз" Украине нужен с Европой, а с Россией - визовый режим

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО Украины, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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"Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без каких-либо исключений, - с Россией", - подчеркнул он.

Кроме того, секретарь СНБО отметил необходимость жестко контролировать любое пересечение границы. "И визы - это один из инструментов контроля. Нужна не только виза, но и четкие правила пересечения российско-украинской границы с фиксацией и проверкой всех, кто ее пересекает", - отметил Турчинов.

Напомним, 3 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий на Согласительном совете предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширения санкций в отношении РФ. Он напомнил, что в начале 2016 года внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.