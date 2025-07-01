Жаркая погода в столице продлится недолго.

В ближайшие дни осадков в Киеве почти не будет, а температура постепенно повысится до жарких +32°. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Синоптики объяснили, что в течение 1-5 июля погоду в столице будет определять поле повышенного атмосферного давления от антициклона, который расположен над Западной Европой. Только днем 4 июля через Киевскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Таким образом, будет преобладать сухая погода, только в пятницу днем пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура ночью будет более однородной: +14° с постепенным повышением до +19°.

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А вот дневная температура будет подвергаться колебаниям. В течение 1 и 2 июля в Киеве будет умеренно тепло, +21°...+24°. 3-4 июля температура заметно повысится - в столице будет жара +29°...+32°. В то же время в субботу, 5 июля, прогнозируется ощутимое ослабление жары - температура упадет до +25°.

Погода в Киеве - итоги июня 2025 года

В июне этого года погодные условия в Киеве оказались более прохладными и более засушливыми, чем обычно.

Средняя температура воздуха в течение месяца составила 19,1 °С, что на 0,4 градуса ниже среднего многолетнего показателя.

Прохладнее всего было 11 июня - температура утром опустилась до +10,9 °С. Самую же высокую температуру зафиксировали 7 июня - воздух прогрелся до +31,6 °С.

Что касается осадков, то на метеостанции на проспекте Науки за месяц выпало 57 мм, что составляет 77% от нормы.

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