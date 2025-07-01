Секрет кроется в их высоте полета.

Перелетные птицы — одни из самых эффективных путешественников в природе, способные пересекать океаны и континенты. И среди них дупель (Gallinago media) является мастером выносливости. Как пишет биолог Скотт Трэверс в статье для Forbes, это перелетная птица, которая проводит зиму в Африке к югу от Сахары, а лето — в Северной Европе или на северо-западе России.

Как отмечает Трэверс, людям на преодоление такого расстояния понадобится около двух дней путешествия на машине и самолете со множеством пересадок. В свою очередь дупель летит по прямому маршруту, днем ​​и ночью, со скоростью до 60 миль в час (около 100 км/ч) — и не делает остановок, даже для чтобы попить. В зависимости от условий он совершает перелет за 60–90 часов.

"Другими словами, он, вероятно, опережает людей, имеющих в своем распоряжении современные транспортные средства, в 10 или 20% случаев (отмены, задержки и т. д.)", - рассказывает Трэверс.

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В чем причина такой выносливости

1. Дупель поднимается на экстремальные высоты, чтобы оставаться в прохладе и избегать перегрева

Отслеживаемые птицы регулярно летают на высоте более 20 000 футов (около 6 км), а одна особь достигла 28 000 футов (8,5 км), одной из самых высоких высот, когда-либо зарегистрированных для перелетной птицы.

На более низких высотах днем прямой солнечный свет может вызвать перегрев. Птицы не могут потеть, поэтому они полагаются на испарительное охлаждение, что рискует обезвоживанием во время беспосадочных перелетов. Поднимаясь в более холодный воздух, где температура может опускаться значительно ниже нуля, дупели естественным образом охлаждают свои тела посредством конвекции, сохраняя воду и поддерживая оптимальную функцию.

2. Дупель летает выше днем, чтобы избежать хищников

В дневные часы такие хищные птицы, как сокол и сапсан, активно охотятся на мелких и средних птиц. Эти хищники обычно патрулируют все высоты ниже 10 000 футов (3 км), особенно на рассвете. Поднимаясь намного выше этих высот, дупель делает себя недосягаемым для большинства этих охотников.

Затем, когда солнце садится и активность хищников падает, птицы снова спускаются в более богатые кислородом, энергетически эффективные воздушные слои для ночного полета.

3. Изменения высоты могут помочь дупелям ориентироваться

В дневное время полет на больших высотах обеспечивает дупелю более широкий и подробный обзор ландшафта внизу. Эта улучшенная перспектива может иметь решающее значение для поддержания направления, определения ключевых экологических ориентиров или корректировки курса на больших участках местности, таких как Сахара или Средиземноморье.

Хотя многие птицы ориентируются с помощью звезд, солнца, магнитного поля Земли или даже обонятельных сигналов, визуальные ориентиры по-прежнему важны. Поднимаясь выше днем, дупели могут обнаруживать далекие реки, береговые линии или другие знакомые объекты, что помогает им в точной навигации на расстоянии в тысячи километров. Ночью, когда видимость ухудшается, эти ориентиры сложнее увидеть, поэтому меньше причин оставаться на больших высотах.

Стоит отметить, что дупель не является рекордсменом по высоте полета. Его обогнал гриф Руппеля или сип пятнистый. Так, зафиксирован случай, когда птица столкнулась с коммерческим самолетом над западной Африкой на высоте 11 тысяч метров, что выше крейсерской высоты большинства авиалайнеров.

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