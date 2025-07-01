Эти самолеты захватчики используют для сброса управляемых авиабомб на линии фронта с целью реализации мясных штурмов.

Способности российских захватнических войск выполнять боевые задачи по применению бомбардировщиков Су-34 уменьшены.

Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV. Романенко отметил, что бомбардировщики Су-34 являются основными носителями управляемых авиационных бомб (КАБ), которые в свою очередь позволяют россиянам хоть как-то продвигаться и реализовывать свои мясные штурмы.

"Тактика такая - сначала наносится удар КАБами с большого расстояния. Наши зенитные ракетные комплексы не могут достать эти самолеты, потому что КАБы сбрасываются за 50-60 км от линии фронта. И после нанесения такого удара, каждый КАБ - это 250, 500, но иногда даже больше килограммов, из них половина взрывчатки - бомба ФАБ-250, ФАБ-500... В воздухе нам достать их очень трудно. Достали на аэродроме. И пять вывести из строя, это, скажем так, у россиян сейчас эскадрильи неполного состава - половину эскадрильи мы вывели из строя", - отметил Романенко.

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По его словам, обычно, эскадрилья состоит из 12 самолетов.

"Половину эскадрильи вывели из строя. И если там досталось аэродрому, самолеты, конечно, не стоят там друг к другу вплотную, но если там прилетело - то другие самолеты понесли потери, которые не позволят им в ближайшее время выполнять боевые задачи", - убежден авиаэксперт.

Удар по Мариновке

27 июня стало известно, что на расстоянии в 500 км от подконтрольной Украине территории подвергся удару российский аэродром Мариновка в Волгоградской области.

По предварительной информации Генштаба ВСУ, удалось поразить четыре самолета Су-34 и техническо-эксплуатационную часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

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