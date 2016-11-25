Если Украина не получит "безвиз", у ЕС будут серьезные проблемы – еврокомиссар

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"У Европы будут проблемы с доверием, если мы не выполним обещание и не дадим безвизовый режим", - заявил комиссар.

Он напомнил, что ЕС и на техническом, и на политическом уровне признал, что Украина выполнила все требования для предоставления "безвиза".

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"144 критериев достигли. Электронное декларирование является огромным шагом вперед", - добавил он.

В то же время комиссар Ган подчеркнул, что задача, поставленная президентом ЕК Жаном-Клодом Юнкером, является очень амбициозной.

"Я слышал заявление Юнкера. Цель иметь безвизовый режим до конца – амбициозная, если не сказать слишком амбициозная. Но главный вопрос – в наличии политической воли. Если есть политическая воля – никакой проблемы не будет, технически этот вопрос решается очень просто", - заявил он.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введения Европейским Союзом безвизового режима для Украины до конца года.