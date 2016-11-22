Более половины украинцев равнодушны к безвизу с ЕС - опрос

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые представил на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора по социально-политическим исследованиям КМИС Антон Грушецкий.

На вопрос «Для Вас лично введение безвизового режима с ЕС является важным или неважным?», 52% ответили, что «неважным», 40,1% ответили, что это «важно», 7,9% не затруднились ответить.

Кроме того, согласно опросу, если среди респондентов Западного макрорегиона 67,2% респондентов выбрали вариант «важным», то среди респондентов центрального макрорегиона – 36,6%, в южном макрорегионе - 21,7%, в восточном - 25,3%, на Донбассе -17,8%.

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Опрос проводился с 4 по 13 ноября 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), в возрасте старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной украинской власти территории.