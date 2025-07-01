GeForce RTX 5050 поступила в продажу по цене 249 долларов / фото Nvidia

Сегодня стартовали официальные продажи новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050. Это самый доступный графический ускоритель в семействе RTX 5000, ориентированный на геймеров с ограниченным бюджетом.

Inno3D и еще несколько партнеров сообщили о появлении RTX 5050 на полках магазинов, хотя старт продаж ожидался во второй половине июля. Рекомендованная цена новинки составляет 249 долларов (около 10 500 грн).

Видеокарта оборудована чипом GB207 с 2560 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6. RTX 5050 стала единственной видеокартой в семействе Blackwell с памятью прошлого поколения, тогда как все остальные перешли на GDDR7.

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Тактовая частота процессора составляет 2,31 ГГц в базовом режиме и до 2,57 ГГц в режиме динамического буста. Видеокарта поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию. Уровень энергопотребления составляет 130 Вт.

Вышла самая дешевая видеокарта Nvidia нового поколения, но обзоров все еще нет

Обзоров RTX 5050 на момент написания новости все еще нет, поэтому пока непонятно, на что способна новая карта в играх. Согласно результатам синтетических тестов, RTX 5050 примерно на 20% уступает RTX 5060. Ближайшими аналогами новинки стоит рассматривать GeForce RTX 3060 и Radeon RX 7600. 

Ранее самой дешевой видеокартой Nvidia нового поколения была RTX 5060 с объемом памяти 8 ГБ GDDR7 – ее оценили в $299. Техноблогеры же карточку не "оценили" и посоветовали всем избегать ее.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Что касается 50-й серии GeForce, то самой популярной GPU нового поколения является RTX 5070.

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