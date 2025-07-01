Вышла самая дешевая видеокарта Nvidia нового поколения, но обзоров все еще нет

Новинка выступает примерно на уровне GeForce RTX 3060 и Radeon RX 7600.

Сегодня стартовали официальные продажи новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050. Это самый доступный графический ускоритель в семействе RTX 5000, ориентированный на геймеров с ограниченным бюджетом.

Inno3D и еще несколько партнеров сообщили о появлении RTX 5050 на полках магазинов, хотя старт продаж ожидался во второй половине июля. Рекомендованная цена новинки составляет 249 долларов (около 10 500 грн).

Видеокарта оборудована чипом GB207 с 2560 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6. RTX 5050 стала единственной видеокартой в семействе Blackwell с памятью прошлого поколения, тогда как все остальные перешли на GDDR7.

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Тактовая частота процессора составляет 2,31 ГГц в базовом режиме и до 2,57 ГГц в режиме динамического буста. Видеокарта поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию. Уровень энергопотребления составляет 130 Вт.

Обзоров RTX 5050 на момент написания новости все еще нет, поэтому пока непонятно, на что способна новая карта в играх. Согласно результатам синтетических тестов, RTX 5050 примерно на 20% уступает RTX 5060. Ближайшими аналогами новинки стоит рассматривать GeForce RTX 3060 и Radeon RX 7600.

Ранее самой дешевой видеокартой Nvidia нового поколения была RTX 5060 с объемом памяти 8 ГБ GDDR7 – ее оценили в $299. Техноблогеры же карточку не "оценили" и посоветовали всем избегать ее.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Что касается 50-й серии GeForce, то самой популярной GPU нового поколения является RTX 5070.

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