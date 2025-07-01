Ожидать ли украинцам падения цен на клубнику: ответ эксперта

Отмечается, что ягода на 22-45% дороже, чем годом ранее.

Сезон клубники в Украине подходит к концу. Обычно в этот период ягода дешевеет, но в этом году ситуация иная.

Издание РБК-Украина пишет, что в сравнении с маем цены действительно снизились, но все еще выше 100 гривень за килограмм.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопка, оптовая цена клубники находится в пределах 100-130 грн/кг, а импортная может достигать отметки в 160 грн/кг.

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"Снижения стоимости клубники уже не стоит ожидать, потому что предложение ягоды постепенно начнет уменьшаться в ближайшие недели. Сезон клубники постепенно заканчивается", – указал эксперт.

Он отметил, что главными причинами сложившейся ситуации стали погодные условия – сначала большой процент ягодных кустов погиб из-за заморозков, а позже фиксировалось недозревание ягоды. Все эти факторы повлияли на общую цену на рынке, которая оказалась выше на 22-45%, чем годом ранее.

Цены на клубнику в супермаркетах Украины

В Varus ягоду можно купить по 199,90 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 199 гривень за килограмм.

В то же время в Novus продают только фасованную клубнику. Так, за упаковку в 500 грамм придется заплатить 169 грн/кг.

Стоит отметить, что на рынках можно купить ягоду по более низким ценам.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды в последнюю неделю июня изменились. При этом ранний картофель продавался дороже, чем неделей ранее.

В то же время во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни, продавцы были вынуждены снижать цены.

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