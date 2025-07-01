Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 1 июля, вырос на 2 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал до 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 1 июля, вырос на 25 копеек и составляет 49,51 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, ситуация на украинском валютном рынке до 4 июля будет неординарной. Курс валют в Украине в обменниках и банках будет меняться в зависимости от ситуации на международном рынке и ситуации на украинском межбанке по евровалюте.

Эксперт отметил, что курс доллара до конца рабочей недели в банках будет в пределах коридора от 41,25 до 42,25 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,35 до 42,20 гривни.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,65 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

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