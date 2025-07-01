Рано говорить о провале летнего наступления россиян: эксперт назвал главные риски

Врага поддерживает КНДР, появляются наемники из Африки, поэтому давление на нашу оборону не спадает, говорит военный обозреватель.

Пока рано делать выводы о том, что летнее российское наступление провалилось. Хотя бы потому, что лето еще продолжается. Но есть и другие важные факторы. Об этом военный обозреватель Александр Шульман сказал в эфире Киев24.

Эксперт привел несколько причин, которые могут помочь России сохранять давление на Силы обороны Украины. По его словам, не стоит недооценивать противника.

Первая причина - это мощная группировка в 50 тысяч солдат, которые нависают над Сумской областью. А кроме них Россия может найти людей за рубежом.

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"Россияне заручились поддержкой не только КНДР, но и наемники из Африки появляются на нашем фронте. Знаем, что захвачены двое пленных из Камеруна. А каждая единица, держащая в руках винтовку или другое средство поражения является опасным для наших солдат и офицеров", - отметил Шульман.

Он также обратил внимание, что россияне сейчас почти не используются тяжелую бронетехнику, потому что она выжигается дронами. Но не исключено, что они ее попытаются задействовать, когда по их мнению придет для этого время.

"Это может быть, когда например они где-то продавят линию нашей обороны и попытаются выйти на то, что раньше называлось оперативное пространство - менее урбанизированное, чем местность в Донецкой и Луганской областях", - пояснил военный эксперт.

По его словам, сейчас россияне давят на фронте и не считаются с потерями. Он добавил, что украинское войско постепенно истощается, и это также надо учитывать. Именно поэтому рано говорить о провале российского наступления

"Наступление идет. Медленно, но фронт движется не в нашу пользу. Обстановка достаточно серьезная", - подчеркнул Шульман.

Он добавил, что РФ сейчас больше всего усилий сосредоточила на Запорожском и Донецком направлениях. А если оккупанты захватят Каменское, то смогут добивать ствольной артиллерией чуть ли не до окраин Запорожья.

Как проходит летнее наступление россиян

Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post опубликовало материал с выводом, что из-за проблем в российской армии, летнее наступление страна-агрессора не приведет к радикальному прорыву, хотя она и имеет преимущество в живой силе и оружии.

Вчера представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов, комментируя ситуацию на фронте отметил, что летнее наступление оккупантов захлебнулось на Сумщине, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

А аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ имеют успехи - продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часового Яра.

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