Средняя за месяц температура оказалась ниже многолетних показателей.

В этом году погода в июне в столице оказалась более прохладной и сухой, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 19,1 °С, что ниже климатической нормы на 0,4 °С", - говорят синоптики.

По их данным, холоднее всего было 11 июня, когда минимальная температура снизилась под утро до +10,9 °С. Теплее всего было 7 числа, когда максимальная температура повысилась до +31,6 °С.

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Осадков на проспекте Науки выпало 57 мм или 77% месячной нормы.

В ближайшие дни жара, которая надвигается на Украину, коснется и Киева. Однако задержится она ненадолго - синоптик Наталья Диденко прогнозирует частые температурные изменения.

По ее словам, начало июля в столице будет еще достаточно прохладным. Так, 1 июля днем температура составит около +20...+22 °C. Осадков не ожидается, однако ветер будет сильным и порывистым.

Как отмечает Диденко, настоящее летнее тепло придет в Киев 3 июля. На следующий день, 4-го, также будет жарко, но уже 5 и 6 июля температура снизится.

После кратковременного снижения тепла 7 и 8 июля снова обещают жаркие дни, а 9-го температура снова станет ниже.

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