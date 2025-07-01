Арам рассказал подробности своего состояния.

Украинский актер Арам Арзуманян, который известен по комедии "Скажене весілля", рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Мужчина признался в своем Instagram, что долгое время лечит спину. Сначала Арам решил скрыть это, однако сейчас откровенно рассказал подробности своего диагноза.

"Теперь можно и рассказать о спине. Так, вечером потренировался, а утром проснулся от боли невыносимой по всей ноге, а еще онемение. Сделал МРТ - вуаля - экструзии (грыжи), которые повылазили и давят на нерв, тот самый, что по всей ноге, всем известный седалищный нерв", - написал актер и показал заключение МРТ.

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Арзуманян отметил, что после заключения врачей испугался, что нужно будет делать операцию. Однако потом все же смог улучшить состояние спины без хирургического вмешательства.

"Испугался, что операция и никак по-другому, потому что нога не работает процентов на 80, а только боль. Невыносимая боль. Но реабилитационно восстанавливал. И восстановил. Пока еще не на 100%, но уже могу и каскадеров подменять", - написал актер.

Напомним, недавно стало известно, что актриса сериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига находится в тяжелом состоянии.

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