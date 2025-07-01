Дни добавлены для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА врага.

В Украине увеличат срок БОВП (базовой общей военной подготовки) с 49 на 51 день. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника. Это - одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается. Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - написал Сирский.

Также Главком сообщил о работе над мерами защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника.

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"Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено! На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются", - добавил Сырский.

Кроме того, он рассказал, что за направление подготовки военных будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.

"Определил задачи для улучшения подготовки. Среди них - организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений", - отметил Сырский.

БОВП в Украине: важные новости

Напомним, в апреле 2025 года Генштаб сократил сроки базовой общей военной подготовки для военнослужащих из бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях. Вместо 45 дней, срок их подготовки с 1 мая составляет 1 месяц.

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