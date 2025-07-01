Расстояние до цели - более 1300 километров.

Дроны Службы безопасности Украины поразили завод "Купол" в Ижевске, который производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также беспилотники для армии РФ. Об этом сообщили источники УНИАН в СБУ.

"Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели - более 1300 километров", - отмечает источник.

Согласно предоставленной информации, это предприятие выполняет заказы Минобороны РФ, а именно специализируется на изготовлении ЗРК "Тор" и "Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

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Зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", - отметил источник в СБУ.

Дроновая атака на Россию

Как сообщал УНИАН, утром глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Ижевск был атакован беспилотниками.

А руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, комментируя взрывы в российском Ижевске, отметил, что в городе находится завод-производитель ударных беспилотников и зенитно-ракетных комплексов.

Известно также, что в местном аэропорту из-за атаки беспилотников были введены ограничения.

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