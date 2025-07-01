Стоимость одного флакона - 249 долларов.

Президент США Дональд Трамп выпустил новые духи, которые посвятил своим победам на выборах в 2016 и 2024 годах.

Как написал он в своей соцсети Truth Social, духи называются Victory 45-47:

"Они о Победе, Силе и Успехе - для мужчин и женщин. Купите себе флакон и не забудьте купить один для своих близких. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать!".

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Стоит отметить, что цена на духи Victory 45-47 достигает 249 долларов.

Также в продаже имеются духи, вдохновленные покушением на Дональда Трампа в июле 2024 года. Их символичное название - Fight! Fight! Fight!.

Вообще парфюмерный бренд Donald Tramp был запущен еще в 2004 году. Первый аромат сочетал мяту, можжевельник, мускатный орех, огуречные ноты и другие ингредиенты. Тогда критики назвали его "стойким запахом роскоши". Сейчас линия позиционируется как выбор уверенных и харизматичных мужчин.

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