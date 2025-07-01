В частности, были поражены истребитель Су-30 и системы ПВО врага.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) провели операцию во временно оккупированном Крыму при помощи дронов UJ-26 "Бобер". Были поражены российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и истребитель Су-30 на аэродроме в Саках. В ГУР опубликовали видео работы беспилотника.

Отмечается, что дрон UJ-26 "Бобер" производится украинским предприятием.

"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", - говорится в сообщении ГУР.

На видео можно заметить успешное поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" вместе с личным составом россиян, радиолокационной станции (РЛС) "Ниобий-СВ", берегового РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ" и российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках.

Дроны СБУ поразили завод в Ижевске - что известно

Ранее источники УНИАН в Службе безопасности Украины сообщили, что украинские дроны поразили завод "Купол" в Ижевске. На этом предприятии производятся зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также беспилотники для российской армии.

Отмечается, что удар был нанесен утром 1 июля дальнобойными беспилотниками СБУ. Расстояние до цели составило более 1300 километров.

Завод "Купол" находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса. Было зафиксировано не менее двух попаданий дронов по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

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