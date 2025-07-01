Захватчики пытаются расширить тиски полуокружения в районе Покровска и Мирнограда, а также рваться в бой на юге Запорожской области.

Сейчас говорить о стабильных участках фронта рано. Летнее наступление захватнических войск можно считать "адским", поскольку динамика боевых действий не утихает.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире на Радио NV. "За прошедшую неделю некоторые территориальные потери на фронте мы имеем. Враг пытается расширить тиски оперативного полуокружения нашей покровско-мирногордской агломерации, действуя синхронизировано как на запад от Покровска, так и на восток от Мирнограда. Кое-где имеет определенные территориальные достижения", - отметил Селезнев.

При этом, он отказался дарматизировать ситуацию вокруг Днепропетровской области.

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"Как зашли, так и в течение нескольких часов те передовые штурмовые отряды наши Силы обороны уничтожают. Тенденция такова, что у врага очень призрачные шансы на то, что они смогут не только зайти на территорию Днепропетровщины, а там закрепиться", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Силы обороны Украины на такие посягательства врага работают достаточно эффективно.

В то же время, ситуация восточнее Мирнограда имеет более тревожные тенденции. "Тиски полуокружения постепенно расширяются", - отметил он.

Также эксперт обратил внимание на еще один момент, что на фоне активизации вражеских действий в районе Покровска и Мирнограда, враг также пытается активизировать усилия на юге Запорожской области.

"Населенный пункт Каменское, где длительное время наблюдался определенный статус-кво, никаких вражеских движений не было. Очевидно потому, что там была создана мощная сеть инженерных фортификаций. Есть там водные препятствия для продвижения врага. Тем не менее, враг решился на атаку, имеет кое-где даже продвижение. Российские Z-паблики кричат мол это успех. Хотя об успехе можно говорить только в контексте определенных тактических сдвигов. Вряд ли они могут в обозримой перспективе трансформироваться во что-то более такое существенное", - сказал Селезнев.

В этой связи, он предположил, что такие движения врага заставят Генштаб ВСУ перебросить часть резервов именно в этот район.

По его мнению, российскую летнюю наступательную кампанию можно называть "адской", потому что динамика на поле боя не утихает.

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