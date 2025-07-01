Актер намекнул на перемены в личной жизни.

Слухи о вероятном расставании известной звездной пары Кэти Перри и Орландо Блума ходят уже несколько недель. Все это время ни певица, ни актер официально не комментировали эту тему. Но на днях мужчина намекнул на изменения в личной жизни.

Звезда "Пиратов Карибского моря" опубликовал в своем Instagram загадочный пост со словами Будды. В нем идет речь о начале чего-то нового и важности решительных шагов в жизни.

"Каждый день - это новое начало. То, что мы делаем сегодня - самое важное", - написал актер.

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В другой сторис он поделился еще одной цитатой о храбрости.

"Главное сделать первый шаг. Храбрость, преодолевающая один небольшой страх, дает вам смелость преодолеть следующий", - отметил Блум.

В сети поговаривают, что таким образом Орландо подтвердил разрыв отношений с певицей.

К слову, Перри и Блум познакомились в 2016 году на вечеринке после церемонии "Золотой глобус". Позже начали встречаться, а затем актер сделал предложение певице. Но в 2020 году Кэти родила общую дочь Дейзи Дав и пара отложила свадьбу. Поговаривают, что причиной расставания стали плохие отзывы о творчестве Кэти. Женщина якобы не могла пережить критику и этот стресс влиял на их отношения с Орландо.

Напомним, ранее подруга Кэти Перри отреагировала на слухи о расставании певицы с Орландо Блумом.

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