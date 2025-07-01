Аналитики ожидают, что стоимость "черного золота" снизится до 60 долларов за баррель.

Цены на нефть во вторник, 1 июля, продолжили снижение на фоне ожидания нового увеличения добычи нефти ОПЕК+ в августе и опасений относительно замедления экономического роста, вызванных перспективами восстановления пошлин Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 30 центов, до 66,44 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 33 цента, до 64,78 доллара за баррель.

"Рынок сейчас обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ продолжит ускоренное наращивание добычи", - отмечает старший стратег по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс в своей записке.

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Четыре источника в ОПЕК+ сообщили Reuters, что группа планирует увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в августе после аналогичного увеличения добычи в мае, июне и июле.

Если это решение будет одобрено, то за год ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 1,78 млн баррелей в сутки, что эквивалентно более чем 1,5% мирового спроса на нефть. Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июля.

Еще одним фактором снижения цен стал возможный пересмотр США таможенных ставок. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страны могут быть уведомлены о резком повышении пошлин. Издание напоминает, что срок приостановления повышенных пошлин для торговых партнеров США, определенный президентом США Дональдом Трампом, завершается.

Аналитики прогнозируют дальнейшее падение мировых цен на "черное золото". Morgan Stanley ожидает, что фьючерсы на нефть марки Brent вернутся к отметке 60 долларов в начале следующего года, поскольку рынок будет насыщен нефтью, а геополитические риски снизятся после деэскалации между Израилем и Ираном. В 2026 году ожидается избыток предложения на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть - последние новости

Накануне цены на нефть упали на фоне ожидания нового увеличения добычи нефти ОПЕК+ более чем на 400 тысяч баррелей в сутки.

В июле картель также увеличит добычу более чем на 400 тысяч баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в августе группа снова увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки, что может привести к снижению стоимости "черного золота".

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