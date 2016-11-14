Глава Нацполиции Деканоидзе объявила о своей отставке

Об этом она заявила в ходе брифинга.

Читайте такжеВ Нацполиции подтвердили отставку Деканоидзе

"Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для новой Национальной полиции и оставалась верна вам и вашим интересам до последней минуты моей работы. Но, к сожалению, моих полномочий и воли было недостаточно для резких изменений. Моя функция выполнена, в связи с чем я заявляю о своей отставке. Но считаю необходимым в кратчайшие сроки провести открытый и прозрачный конкурс на пост нового главы Национальной полиции Украины", - заявила она.

Она также призвала политиков всех уровней прекратить вмешательство в работу Нацполиции.

«Я не выносила мусор из дома, но считаю своим долгом обратиться к политикам и чиновникам на всех уровнях, начиная от народных депутатов и заканчивая высокими кабинетами, с просьбой и даже с требованием: отказаться от вмешательства в работу Национальной полиции. Не могут и не должны назначения в правоохранительных органах согласовываться с политиками. Не могут и не должны политики использовать или пытаться использовать силы правопорядка для защиты своих политических интересов. Без понимания этого страна рано или поздно будет обречена на противостояние между обществом и властью», - отметила Деканоидзе.

Напомним, ранее об отставке Деканоидзе сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. А в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно также подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.