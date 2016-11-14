Глава Нацполиции Деканоидзе подала в отставку - СМИ

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает и Украинская правда, также ссылаясь на источники.

Пост главы Нацполиции Деканоидзе занимала с 4 ноября 2015 года. До этого она была советником главы МВД Арсена Авакова.

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Согласно сообщению, временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет первый заместитель Деканоидзе Вадим Троян.

В Грузии Деканоидзе с 2007 по 2012 годы занимала должность ректора Академии полиции Министерства внутренних дел страны. С июля по октябрь 2012 года была министром образования и науки Грузии.

Напомним, 7 ноября объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которую он занимал с мая 2015 года.

9 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с занимаемой должности.