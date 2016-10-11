Порошенко пообещал подписать "антирейдерский закон" на этой неделе
Президент Петр Порошенко заявил, что на этой неделе подпишет закон относительно противостояния земельному рейдерству.
Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития.
Порошенко заявил, что уже дал поручение руководителям МВД, Минагропрода и Минюста реализовать положения этого закона.
Читайте такжеПорошенко ожидает подписания украинско-польского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны «Земельное рейдерство категорически недопустимо. Я бы хотел заверить, что президент и правительство, и ВР быстро отреагировали на случаи рейдерства, приняли закон, который я немедленно подпишу. На этой неделе он будет подписан и воплощен в жизнь. И все сценарии, которые раньше использовались для того, чтобы атаковать крестьян, будут свергнуты. Я дал поручение министру внутренних дел, главе Минагропрода, Минюста, чтобы мы реализовали полномочия, которые дает закон. Хотел бы также, чтобы и НАБУ подключилось к этому процессу», - сказал глава государства.
При этом глава государства добавил, что рейдерство должно быть полностью исключенным.