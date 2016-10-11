Порошенко пообещал подписать "антирейдерский закон" на этой неделе

Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития.

Порошенко заявил, что уже дал поручение руководителям МВД, Минагропрода и Минюста реализовать положения этого закона.

Читайте такжеПорошенко ожидает подписания украинско-польского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны «Земельное рейдерство категорически недопустимо. Я бы хотел заверить, что президент и правительство, и ВР быстро отреагировали на случаи рейдерства, приняли закон, который я немедленно подпишу. На этой неделе он будет подписан и воплощен в жизнь. И все сценарии, которые раньше использовались для того, чтобы атаковать крестьян, будут свергнуты. Я дал поручение министру внутренних дел, главе Минагропрода, Минюста, чтобы мы реализовали полномочия, которые дает закон. Хотел бы также, чтобы и НАБУ подключилось к этому процессу», - сказал глава государства.

При этом глава государства добавил, что рейдерство должно быть полностью исключенным.