Скандал вокруг квадратных метров Лещенко: антикоррупционная прокуратура требовала внести в ЕРДР факт покупки квартиры нардепом

Об этом Холодницкий заявил телеканалу "112 Украина" в субботу.

"Когда я писал письмо директору НАБУ, я ставил требование о внесении в ЕРДР (факт покупки Лещенко квартиры – УНИАН). Почему это не было сделано детективами или руководством НАБУ? Я не знаю. Они передали в свой аналитический отдел, исследовали... Внесение в ЕРДР сняло бы многие вопросы, просто Уголовный процессуальный кодекс выписан так, что процессуальная функция прокурора начинается с момента внесения в ЕРДР», - пояснил Холодницкий.

Он также выразил мнение, что покупкой дорогого жилья Лещенко "подставил под удар весь антикоррупционный блок, который хочет что-то изменить в стране".

"Потому что действительно, когда в стране война, а ты покупаешь в центре квартиру... я с моральной стороны его не могу понять", - сказал Холодницкий.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. м в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал НАПК и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Лещенко уже дал Бюро предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.

16 сентября пресс-служба НАБУ сообщила, что ведомство завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры в Киеве.

19 сентября на брифинге Сытник заявил, что его ведомство передаст НАПК материалы о выявленных признаках административных правонарушений в действиях Лещенко при приобретении элитной квартиры в центре столицы.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.