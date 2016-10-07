Российская власть будет пытаться обменять Сущенко на кого-то - Фейгин

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

Фейгин уверен, что российская власть будет пытаться обменять Сущенко на кого-то, и весь этот процесс будет длиться долго.

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Адвокат не исключает, что со стороны Украины и других стран могут последовать зеркальные меры против российских журналистов. По словам Фейгина, он предупреждал об этом российскую власть.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет никакого отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Защитник посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".