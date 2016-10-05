"Комитет по защите журналистов": РФ должна немедленно освободить Сущенко

Об этом говорится в заявлении организации.

"Если российские власти имеют доказательства, подтверждающие их заявления, что Роман Сущенко шпион или еще кто-то, но не журналист в отпуске, пусть они покажут их общественности незамедлительно. Мы призываем Россию освободить Сущенко и прекратить наказывать украинских журналистов из-за напряженных отношений между правительствами России и Украины", - заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

Комитет по защите журналистов - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Читайте такжеБессмертный о задержании и аресте украинского журналиста в Москве: эта цель без фамилии давно была обыграна

Как сообщал УНИАН, 2 октября стало известно об аресте Лефортовским судом Москвы на 2 месяца журналиста украинского государственного информагентства "Укринформ" Сущенко по обвинению в шпионаже, и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьме. Сущенко является сотрудником "Укринформа" еще с 2002 года, а с 2010 года является его собственным корреспондентом во Франции. Было заявлено, что задержанный приехал в Россию в отпуск и планировал посетить своих родственников.

В свою очередь Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Сущенко якобы является полковником украинской военной разведки, который "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло это утверждение.