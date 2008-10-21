Томенко не нашел в указах Ющенко даты выборов

Ни одно заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно внеочередных парламентских выборов не подкреплено двумя его вчерашними указами.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Вице-спикер напомнил, что после заседания СНБО Президент проинформировал, что «ради нормальной подготовки к выборам» «принял решение перенести срок голосования на 14 декабря 2008 года».

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что поскольку все решения Президента Украины подкрепляются его указами, то для проверки его заявления следует обратиться к одному из указов. В частности, заметил он, Указ Президента № 952/2008 «Об остановке действия Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911» предусматривает остановку действия предыдущего Указа относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначения внеочередных выборов.

Кроме того, отметил Н.ТОМЕНКО, в соответствии с заявлением Президента, глава государства решил «возобновить работу парламента VI созыва на несколько дней».

Заместитель председателя ВР заметил, что это заявление главы государства размещено на его официальном интернет-представительстве. В то же время, отметил он, ни Указ Президента Украины № 951/2008 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 октября 2008 года «Об общественно-политической ситуации в Украине и выполнении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 октября 2008 года «О неотложных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины», ни Указ Президента № 952/2008 «Об остановке действия Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911» не указывают ни четкой даты проведения внеочередных выборов, ни конкретного срока, на сколько дней возобновлена работа парламента.

«Это свидетельствует о том, что Президент Украины впервые в истории Украины устно начал руководить Украиной и устно определять такую принципиальную вещь, как дата внеочередных выборов», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день ни у кого не должно возникать сомнений в легитимности и правомочности парламента. При этом, даже если руководствоваться логикой Президента и считать, что ВР была неправомочная после обнародования указа от 9 октября о роспуске ВР VI созыва и проведении внеочередных выборов, то во вчерашнем указе глава государства должен был четко определить срок, на который работа ВР возобновляется, отметил Н.ТОМЕНКО.

«Ни в одном, ни в другом указе не содержится ни одного слова о возобновлении работы парламента на 1-2 или несколько дней. Поэтому ни одно решение и заявление Президента не солидарно с указами», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в 2007 году во время проведения внеочередных выборов Президент также приостанавливал действие своего указа и возобновлял работу ВР на 4 дня, и это четко было прописано в документе. «Анализ сложившейся сегодня ситуации показывает, что, если выполнять букву указов Президента, то из них вытекает, что выборы в Украине отменены. Если же руководствоваться не указами, а заявлениями Президента, тогда выглядит так, что парламент может работать несколько дней, а выборы в Украине состоятся 14 декабря», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом, заместитель председателя ВР отметил, что и раньше Президент издавал указы, которые вызывали дискуссии или споры. «Но еще до сих пор не было такого, чтобы проведение избирательной кампании определялось заявлениями, а не указами главы государства. Это свидетельствует, что в Украине установлена средневековая монархия или какая-то новая форма управления государством», - сказал Н.ТОМЕНКО.