После бегства в Ростов "баклан" Янукович хотел вывести из гражданства 590 прокуроров, но забыл печать – Луценко

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко.

Он рассказал, что получил письмо, в котором генпрокуратура РФ возмущается из-за уголовных преследованиях за госизмену прокуроров АР Крым. Так, Луценко сообщили, что в марте 2014 в Ростове-на-Дону Янукович подписал "указ" о выходе из гражданства Украина 590 лиц прокурорского состава.

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"Благодаря официальному письму ГПУ РФ украинские следователи получили безоговорочное доказательство вины 229 бывших украинских прокуроров, которым уже объявлено о подозрении. Также мы теперь имеем все данные о 291 предателя. Учитывая это, я подписал благодарность начальнику управления ГПУ РФ Каминину", - говорится в сообщении генпрокурора.

Кроме того, продолжил Луценко, во время подписания "указа" Янукович не поставил на нем печать, поэтому документ недействителен.

"Дважды не судимый экс-президент Янукович пытается повысить свой воровский статус. От простого баклана он пытается подняться до козырного фраера. Но чтобы фуфло гнать, нужны мозги. Должен разочаровать и ГПУ РФ, и залетного шулера - на настоящем указе президента Украины, помимо подписи, должна быть государственная печать. Ее Янукович, к счастью, забыл украсть", - написал Луценко.