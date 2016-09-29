Верховный суд РФ начал рассмотрение жалобы на запрет Меджлиса в оккупированном Крыму (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на заседание суда прибыли сотрудники Посольства Украины в России, представитель Еврокомиссии в РФ и дипломаты стран Евросоюза.

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У здания суда усилены меры безопасности – перед зданием суда находится два автобуса московского ОМОН.

Начало заседания было назначено на 11.00 по киевскому времени, но началось с опозданием 30 минут.

Представлять интересы Меджлиса в Верховном суде РФ будут юристы правозащитного центра «Мемориал».

Как отметил УНИАН перед началом заседания юридический директор правозащитного центра «Мемориал», адвокат защиты Кирилл Коротеев, надеяться на принятие судом решения в пользу Меджлиса не стоит.

«Практика Верховного суда такова, что он еще ни разу не отменял решения о признании организаций экстремистскими, и нет никаких надежд, что это произойдет в этот раз», - сказал Коротеев.

Он считает, что судьи Верховного суда будут скорее руководствовать бюрократической отчетностью по борьбе с экстремизмом, чем обеспечением и защитой прав крымских татар.

Кроме того, правозащитник убежден, что после сегодняшнего решения Верховного суда РФ в оккупированном Крыму начнется новая волна репрессий против крымских татар.

«Это значит, что любой член Меджлиса может быть подвергнут уголовному преследованию. Членство в экстремистской организации само по себе преступление по российскому праву, даже если вы больше ничего не делаете», - сказал он.

«Я подозреваю, что органы безопасности в Крыму будут также рассматривать членами экстремистских организаций не только членов Меджлиса крымскотатарского народа – 33 человека, но еще и всех местных меджлисов, хотя формально связи нет. После решения Верховного суда следователям, прокурорам будет очень легко сдавать отчетность по борьбе с экстремизмом. Факт состояния в организации – это преступление, соответственно не нужно очень много стараться доказывать суду», - подчеркнул Коротеев.

По его мнению, российским следователям будет намного легче «раскрывать» дела по экстремизму, проводя мониторинг социальных сетей, чем искать настоящих преступников.

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Коротеев также сообщил, что после завершения всех формальных процедур в РФ дело будет направлено в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал объединение «Меджлис крымскотатарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.