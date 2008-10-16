Хронология телефонных разговоров между судьями и людьми Балоги

МВД заявляет о фактах вмешательство в деятельность судей Киевского апелляционного административного суда.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО направил письмо председателю Верховного Суда Украины Василию ОНОПЕНКО, в котором отметил, что в Министерство внутренних дел Украины обратились народные депутаты Украины с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Секретариата Президента Украины за вмешательство в деятельность судебных органов при рассмотрении в Окружном административном суде города Киева и Киевском апелляционном административном суде жалоб относительно Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

По данным ДСО МВД, в результате проведенной проверки было установлено, что 12 октября 2008 года, а именно во время рассмотрения в Киевском апелляционном административном суде жалоб относительно Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911, происходили телефонные разговоры: в 15 час. 23 мин. между заместителем председателя Высшего административного суда Украины М.ЦУРКАНОМ и судьей Окружного административного суда города Киева Я.ДОБРЯНСКОЙ; в 15 час. 29 мин. между заместителем председателя Высшего административного суда Украины М.ЦУРКАНОМ и руководителем Службы Секретариата Президента Украины по представительству в судах Украины интересов Президента Украины Р.КИРИЛЮКОМ. в 15 час. 31 мин. состоялся разговор между заместителем председателя Высшего административного суда Украины М.ЦУРКАНОМ и заместителем главы Секретариата Президента Украины И.ПУКШИНЫМ; в 15 час. 39 мин. - между Р.КИРИЛЮКОМ и М.ЦУРКАНОМ; в 15 час. 48 мин. между И.ПУКШИНЫМ и М.ЦУРКАНОМ; в 15 час. 51 мин. между М.ЦУРКАНОМ и Я.ДОБРЯНСКОЙ.

В ДСО МВД отмечают, что аналогичные телефонные разговоры имели место в период 12-13 октября 2008 года, то есть во время рассмотрения в Окружном административном суде города Киева и Киевском апелляционном административном суде жалоб относительно Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Анализ указанных входных и выходных звонков свидетельствует о системном согласованном характере действий между указанными лицами, отмечают в ДСО МВД.

“Учитывая, что согласно ч. 2 статьи 126 Конституции Украины влияние на судей запрещено, эти положения Конституции Украины следует понимать как обеспечение независимости судей в связи с осуществлением ими правосудия, а также как запрещение в отношении судей любых действий независимо от формы их проявления со стороны государственных органов, учреждений и организаций, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, физических и юридических лиц с целью помешать выполнению судьями профессиональных обязанностей или склонить их к вынесению неправосудного решения и т. п.”, - отметили в ДСО МВД. И подчеркнули, что “поскольку независимость судей заключается, прежде всего, в их самостоятельности, незаангажированности при осуществлении правосудия и другой, кроме Закона, волей, подобное вмешательство в деятельность судей Киевского апелляционного административного суда с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения может содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины”.