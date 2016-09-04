Шендерович: Путин продолжит мучить Украину – на это ресурсы есть

Такое мнение в интервью УНИАН высказал российский писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович.

"Путин в мирное время – лузер, который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике. В мирное время он – «хромая утка», малолегитимный лидер, захвативший власть, обрушивший валюту, доведший до стагнации экономику, спровоцировавший бегство из России капитала и мозгов... Единственный политический шанс Путина – «Россия в кольце врагов». Поэтому враги и воспроизводятся постоянно: без них он просто не может", сказал Шендерович, добавив, что Путин должен кормить этой страшилкой население, "отвлекать и поддерживать напряжение:война, товарищи, - не до экономики!"

Читайте такжеШендерович о будущем РФ: Нужно, чтобы Путин дожил до своего суда в Гааге, а не умерПо мнению журналиста, сложно сказать, что именно придет Путину в голову и каковы будут размеры новых провокаций. Но ясно, что он не остановится, и намерен поддерживать напряжение в Украине. "Тут же есть еще и пиаровский момент. Россия не в состоянии сделать себя процветающей страной, собственное экономическое положение россиян ухудшается, и в такой ситуации Путину нужен хороший фон. Растерзанная, нищая и зависимая Украина – это идеальный фон! , - подытожил Виктор Шендерович.