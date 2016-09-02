Ошибки руководителей АТО, предатели и воры: Луценко назвал ключевые факторы, которые привели к человеческим жертвам на Донбассе

Об этом он заявил во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, информируя о ходе расследования уголовного производства в связи с российской агрессией против Украины.

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Луценко отметил, что уголовное производство насчитывает более 800 томов, из которых 350 имеют гриф “секретно” или “совершенно секретно”. В ходе досудебного следствия уже допрошены более 1400 пострадавших, 2000 свидетелей, проведено 1800 судебно-медицинских, военных, фоноскопических и других экспертиз, получено более 100 тыс. единиц вещественных доказательств, в том числе оружия и боевой техники, которые Российская Федерация поставляет террористам.

Луценко отметил, что Генпрокуратура с целью проведения необходимых экспертиз обратилась в Киевский институт судебных экспертиз Министерства юстиции для проведения комиссионной военной экспертизы, в которой принял участие 31 ведущий специалист. По результатам работы исследовано более 3600 документов и определены ключевые факторы, которые привели к гибели людей на территории Крыма, города Севастополь и в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Как отметил Луценко, первым фактором является государственная измена бывшего президента Виктора Януковича, его ближайшего окружения, командования Вооруженных сил, Военно-морских сил, СБУ, МВД.

Вторым фактором является хищение военного имущества. Как отметил Луценко, по состоянию на 1991 год от Советского Союза Украине осталось более 6 тыс. танков, более 5 тыс. бронированных машин, свыше 12 тыс. артиллерийских систем, свыше 1000 самолетов, 400 вертолетов. В результате по состоянию на 2014 год много техники было распродано или уничтожено. Так, за последние 10 лет в результате разного рода сделок было продано военного имущества на 1 млрд 837 млн грн. В частности, было утрачено 832 танка, 232 вертолета, 2002 самолета, 714 бронемашин, 4930 автомобилей, 20550 ракетно-артиллерийских вооружений, свыше 1,8 млн единиц стрелкового оружия.

Как отметил Луценко, Генпрокуратура по этому факту расследует отдельное производство.

“В частности, мы обнаружили сенсационные материалы, что прежнее руководство Вооруженных сил выносило документы о военном вооружениии с целью развала Вооруженных сил Украины”, - сказал Луценко.

Продолжая тему, он отметил, что третьим фактором человеческих потерь стало дезертирство и невыполнение приказов командиров.

Четвертый фактор - ошибки руководства АТО и Генерального штаба при планировании операций в зоне проведения антитеррористической операции.

Пятым фактором, по словам Луценко, который находится в прямой причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является прямая российская агрессия.