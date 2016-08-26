В Генштабе назвали причины Иловайской трагедии

Об этом на своей странице в Facebook заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Он отметил, что его роль в Иловайской трагедии "должна оценивать не Генеральная прокуратура Украины. Для этого есть соответствующие суды, которые примут соответствующие решения по реальным фактам".

Относительно ответственности за бездействие, то начальник Генштаба убежден, что "надо сравнить, с чего начиналась антитеррористическая операция, как продолжалась и продолжается, что привело к окружению группировки в районе Иловайска и трагическим последствиям. И тогда можно вести речь о том, кто действовал, а кто занимался бездействием в период с апреля по август-сентябрь 2014 года. Нужно оценивать не только Иловайск, а всю деятельность руководства АТО, в частности с учетом тех полномочий, которые им предоставлялись, и той нормативной базы, которая на то время существовала, а возможно и соответствия этой базы, соответствия определенных решений и ответственности в целом, которую взяло на себя руководство АТО, даже с учетом несовершенства – я так скажу – нашей нормативной законодательной базы".

Главной причиной Иловайской трагедии Муженко считает вторжение российских войск. "Это также и главная причина таких больших потерь. Другая причина – несогласованность, хаотичность и, видимо, недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения", - убежден Муженко.

Также он заявляет, что готов ответить за все свои решения и распоряжения, в том числе и за те, которые привели к потерям.

В то же время Муженко говорит, что ответственность за Иловайск не лежит на одном человеке, должны ответить и чиновники других силовых структур: "Но есть уровни ответственности различных должностных лиц за операцию в целом, за конкретное выполнение тактических задач. Она должна быть разделена. В том числе, нужно разобраться в составе межведомственной группировки, насколько она имела отношение к антитеррористической операции. Почему те добровольческие батальоны МВД, НГУ не были внесены в общий состав сил и средств АТО? Почему они позволяли себе принимать решения на уровне руководителей и, возможно, даже отдельных руководителей подразделений – выполнять нам боевое задание или не выполнять? Такого среди подразделений Вооруженных сил не было".

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Также он считает, что политики и "псевдо-эксперты" в свое время вмешались в планирование операции по выходу из Иловайска, а сейчас хотят избежать за это ответственности: "Маниакальное желание различных политиков и псевдо-экспертов избежать ответственности за некомпетентное вмешательство в планирование операции тактического уровня, их манипулятивное влияние на общество, финансовая зависимость, коррумпированность и жадность превращают Иловайскую трагедию в фарс".

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому согласно договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее число боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тыс. человек.