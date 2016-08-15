Представительство ЕС: мы очень разочарованы и обеспокоены неполным запуском е-декларирования

Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

"Мы очень разочарованы и обеспокоены неполным запуском системы электронного декларирования имущества НАЗК минувшей ночью без необходимой сертификации. Система электронного декларирования должна быть сертифицирована с целью обеспечения уголовной ответственности за дачу ложных показаний", - говорится в заявлении.

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"Создание рабочей системы является важным элементом для противодействия коррупции в соответствии с обязательствами, которые взяла на себя Украина перед ЕС и международным сообществом. Насколько нам известно, нет никаких существенных оснований для отказа от сертификации. Сертификация должна быть предоставлена без дальнейших задержек", - подчеркивают в Представительстве ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации. «Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - заявила она. Сертификацию системе должен был выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь, правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует, чтобы все решения для полноценного запуска системы е-декларирования были приняты в кратчайшие сроки.