Мороз обнародовал свои наполеоновские планы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ высказывается за полную перестройку работы парламента.

Об этом говорится в его статье к 15-й годовщине Независимости Украины «Украинский парламентаризм: что дальше?», размещенной на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Рассказав об истории парламентаризма и, в частности, проблеме построения законодательной работы, А.МОРОЗ отмечает, что надежду на успех вселяет то, что те же проблемы стали и перед правительством. «В условиях парламентско-президентской формы правления эти проблемы становятся общими. Следовательно, и решать их нужно сообща», – считает спикер.

По мнению Председателя парламента, в основу такой перестройки можно было бы положить следующее: «Идеологически – это реализация принципов Универсала (национального единства). Содержательно – обеспечение плана работы Кабинета Министров на 5 лет. Надеюсь, что в нем найдут полное отображение позиции уникального, по моему мнению, документа – Соглашения о создании парламентской коалиции». «Организационно – реализация плана законодательных работ комитетами Верховной Рады, ее аппаратом. Причем этот план будет означать, прежде всего законодательно, юридическое сопровождение деятельности правительства, опережая потребности и запросы исполнительной власти. На практике это должно означать, что «рабочими лошадками» должны стать все депутаты, что они обязаны работать инициативно», - отмечает А.МОРОЗ.

Он добавил, что внешне это должно было бы проявляться в высокой явке депутатов во время пленарных заседаний, в конструктивной профессиональной дискуссии, где окончательная редакция нормативных документов обретала бы совершенство, а их содержание отображало бы общие государственные интересы.

По мнению Председателя ВР, следует ввести практику общественных слушаний законопроектов на местах, в первую очередь, теми авторитетными знатоками дела, которые и будут пользоваться законами. “Нужно не просто приблизить к потребностям граждан содержание закона, а чтобы это приближение проходило и через привлечение граждан к созданию законов для себя”, - подчеркнул он.

В то же время А.МОРОЗ подчеркнул, что при нынешних условиях «это может показаться идиллией, принимая во внимание плохую традицию, в результате которой десятки депутатов ни одного законопроекта не проработали, субъектами законодательной инициативы фактически не были, избиратели их не знают, и создается впечатление, что кое-кто из них забыл о своем статусе народного избранника”. По его словам, чаще такими «забывчивыми» бывают депутаты-бизнесмены, которые не могут оторваться от своего дела, и «во многих случаях, им не следует становиться депутатами. Нынешняя неопределенность вынуждает их искать защиту в статусе депутата».

А.МОРОЗ уверен, что такую ситуацию необходимо изменить. Во-первых, законодательно отрегулировать статус делового человека таким образом, “чтобы он не мог казаться бедным родственником тех, кто якобы вместо него ведет бизнес”, во-вторых, гарантировать такой уровень правовой защиты деловой деятельности, чтобы “у бизнесмена не было необходимости искать защиту в статусе депутата”.

Председатель парламента отмечает, что эта проблема значительно шире рисуемой коллизии. Она касается ключевого принципа формирования государственной власти, а именно - разграничения бизнеса и власти. Именно с такой меркой к этой задаче должны подойти депутаты – члены Регламентного комитета и других комитетов, готовя соответствующие законопроекты.

А.МОРОЗ в своей статье большое внимание уделил необходимости систематизации законодательной деятельности и выведения ее на новый качественный уровень.

«Буду использовать все полномочия руководителя парламента, чтобы законодательная работа приобрела качественно другое содержание», - отметил он.

Председатель ВР высказал надежду, что депутаты в комитетах и фракциях ответственно отнесутся к своим обязанностям. “Другим должно стать и содержание работы Аппарата Верховной Рады, в частности, секретариатов комитетов и фракций. Необходимые для этого структурные и кадровые изменения в основном спланированы. Их следует воспринять как потребность дня», - сказал он. Как объяснил А.МОРОЗ, речь идет о том, что каждый комитет, соответственно и подкомитет, следовательно, каждый депутат должны работать над реализацией конкретного плана законодательных работ, которые имеют и временные границы, потому что если речь идет о системе законодательства, то срок принятия соответствующего закона становится также качественной категорией.