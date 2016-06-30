После визита в Москву президент ПАСЕ заговорил о необходимости сохранения диалога с Россией

Об этом говорится в его заявлении по итогам двухдневного визита в Москву, передает ЕвроПравда.

"Россия является государством-членом Совета Европы. Россия важна, потому что без ее активного участия мы не сможем эффективно бороться с терроризмом. Мы не сможем найти решение кризиса в Сирии. Мы не сможем решить кризис в Украине", - сказал президент ПАСЕ.

"24 июня 2016 года Бюро Ассамблеи приняло декларацию, подтверждающую роль Ассамблеи как общеевропейского форума для межпарламентского сотрудничества между парламентариями из всех 47 государств-членов Совета Европы. Мы должны сохранить каналы связи с российским парламентом и изучить все возможности диалога парламентской дипломатии. Я с нетерпением жду продолжения наших контактов с руководством и членами российского парламента", - резюмировал Аграмунт.

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Сообщается, что во время визита он провел ряд встреч, в частности, со спикером Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Комитета по международным делам Госдумы Алексеем Пушковым, а также с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

Как сообщал УНИАН, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило «найти средства, чтобы держать открытыми каналы связи с российским парламентом и изучить все возможности для диалога».