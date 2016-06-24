Бюро ПАСЕ решило "изучить возможности для диалога" с российским парламентом

Об этом, как передает собственный корреспондент УНИАН, говорится в заявлении, которое было принято в пятницу в Страсбурге по результатам заседания бюро.

«Бюро подтвердило роль Ассамблеи как общеевропейского форума для политического диалога среди демократически избранных членов парламентов из 47 государств-членов. Ассамблея способствует сотрудничеству между парламентариями для того, чтобы достигать цели Организации объединять демократии вокруг общих ценностей и на основе общего наследия», - говорится во вступительной части заявления.

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Отмечается, что тот факт, что в течение двух лет подряд парламентарии от одного из государств-членов СЕ - Российской Федерации - не принимали участия в работе ассамблеи, «ограничивает возможности ассамблеи представлять богатый плюрализм мнений со всей Европы».

«Это также препятствует ассамблее способствовать формированию объединительной повестки дня для нашего континента и Совета Европы с тем, чтобы сохранить наше общее наследие, ценности и правовые нормы. Ассамблея должна восстановить доверие между парламентариями из всех 47 государств-членов и подтвердить свою роль в качестве общеевропейского форума для межпарламентского сотрудничества на основе взаимного уважения. Для того, чтобы сделать это, она должна найти средства, чтобы держать открытыми каналы связи с российским парламентом и изучить все возможности для диалога, предложенного парламентской дипломатией», - считают в Бюро ПАСЕ.

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Члены бюро убеждены, что «общие интересы в области защиты прав человека, демократии и верховенства права как на национальном, так и на международном уровне, сильнее, чем вопросы, которые нас разделяют».

«Мы должны взять на себя наши обязанности решать откровенным, открытым способом тяжелые моменты и разногласия, которые существуют между нами, чтобы работать вместе над их решением и продолжать строить Европу без разделительных линий», - подчеркнули они.