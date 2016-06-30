Порошенко: После Brexit Евросоюз станет сильнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым в Софии.

«Brexit – это выбор народа Великобритании... Кто-то считает, что Brexit является разрушительным явлением. Я не среди таких политиков», - сказал Порошенко.

«Наоборот, Brexit является вызовом ЕС, и Евросоюз после Brexit станет сильнее, более мобилизованным, найдет достойный ответ на тезисы безответственных популистов», - считает украинский президент.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения итогов референдума премьер-министр Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков результаты референдума стали неожиданностью.