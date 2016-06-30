Глава МВД в правительстве Кэмерона будет бороться за пост премьера Великобритании

Об этом говорится в ее открытом письме, опубликованном изданием The Times 30 июня, передает Deutsche Welle.

Кэмерон заявил о предстоящей отставке после голосования по выходу страны из ЕС, на котором сторонники так называемого Brexit победили с 51,9 процента.

Читайте такжеЕвросоюз не пойдет на компромисс с Британией в вопросе свободы передвижения

«После референдума на прошлой неделе наша страна нуждается в сильном, опытном лидере, который провел бы нас через период экономической и политической нестабильности, и договорился бы о наилучших условиях выхода из состава ЕС», - сказала 59-летняя Мэй.

Она обещает «радикальную программу социальных реформ», чтобы Великобритания стала «страной, которая работает для каждого».

Ожидается, что ключевым соперником Мэй в борьбе за лидерство среди консерваторов станет экс-мэр Лондона, агитатор Brexit Борис Джонсон.

Опрос, проведенный изданием, показал, что среди двух кандидатов сторонницу сохранения в составе ЕС Мэй поддержали бы 55 процентов членов партии, Джонсона - 38 процентов. Политическая сила планирует назначить новый кабинет уже в начале сентября.

Ранее министр труда и пенсионного обеспечения Стивен Кребб также выдвинул свою кандидатуру на пост главы британского правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.