Юнкер: Еврокомиссия не будет вести переговоры с Британией до официального сообщения власти о выходе из ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юнкер сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии отметил, что сегодня утром лидеры 27 стран-членов ЕС и вчера вечером с участием премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона провели спокойную беседу относительно референдума в Соединенном Королевстве о выходе из ЕС.

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"Что важно, так это то, что мы согласились, что не будет переговоров, какими бы они ни были, до того времени, пока Соединенное Королевство не сообщит о своем намерении выхода из Европейского Союза", - заявил Юнкер, пояснив, что никаких переговоров с Британией не будет, пока она официально не сообщит о намерении покинуть ЕС.

Также он сказал, что письменно попросил еврокомиссаров и генеральных директоров из Еврокомиссии не обсуждать состояние дел с представителями Великобритании.

Кроме того, Юнкер отметил, что вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском и лидерами 27 стран-членов ЕС выражают точку зрения, что "не будет внутреннего рынка a la carte".

"Те, кто хочет снова получить доступ на наш внутренний рынок, они должны внедрить четыре свободы без исключений...", - заявил Юнкер, дав понять, что, если Британия покинет ЕС, она потеряет доступ к внутреннему рынку ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

В Лиссабонском договоре (основная правовая база нынешнего Евросоюза) есть статья 50, которая определяет условия выхода страны из Евросоюза. В соответствии с ней переговоры об этих условиях должны занимать по меньшей мере 2 года. И могут быть продлены по консенсусу сторон.