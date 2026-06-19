Бывшая участница 'ВИА Гры' сообщила о беременности

Для 33-летней артистки это будет первый ребенок.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" АнастасияКожевникова беременна.

Новостью о пополнении в семье она поделилась в своем Instagram. 33-летняя Анастасия опубликовала фото с округлившимся животиком на берегу моря.

"Моя новая эра", – лаконично подписала снимки будущая мамочка.

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Реакция сети

Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях:

"Поздравляю, ты невероятная"

"Какая замечательная новость! Мои поздравления!"

"Пусть новый этап вашей жизни будет наполнен любовью, гармонией и самыми тёплыми моментами"

"Желаю легкой беременности и легких родов".

К слову, Кожевникова в 2013–2018 годах была участницей группы "ВИА Гра" после того, как победила в шоу "Хочу в ВИА Гру". Артистка состоит в браке с мужем Кириллом. Для супругов это будет первый общий ребенок.

Напомним, ранее стало известно, что украинские актеры Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич станут родителями. Не секрет, что у женщины долгое время были хронические головные боли, поэтому новость о беременности стала для них неожиданностью.

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