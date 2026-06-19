Бывшая участница 'ВИА Гры' сообщила о беременности

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" АнастасияКожевникова беременна.
Новостью о пополнении в семье она поделилась в своем Instagram. 33-летняя Анастасия опубликовала фото с округлившимся животиком на берегу моря.
"Моя новая эра", – лаконично подписала снимки будущая мамочка.
Реакция сети
Подписчики начали активно поздравлять Анастасию в комментариях:
- "Поздравляю, ты невероятная"
- "Какая замечательная новость! Мои поздравления!"
- "Пусть новый этап вашей жизни будет наполнен любовью, гармонией и самыми тёплыми моментами"
- "Желаю легкой беременности и легких родов".
К слову, Кожевникова в 2013–2018 годах была участницей группы "ВИА Гра" после того, как победила в шоу "Хочу в ВИА Гру". Артистка состоит в браке с мужем Кириллом. Для супругов это будет первый общий ребенок.
Напомним, ранее стало известно, что украинские актеры Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич станут родителями. Не секрет, что у женщины долгое время были хронические головные боли, поэтому новость о беременности стала для них неожиданностью.