Савченко призвала россиян "вставать с колен"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я вам хочу сказать... в первую очередь передать привет россиянам и сказать, что нечего бояться, с колен надо вставать. Я понимаю, что не та страна, в которой с колен встать легко, но если они хотят так же жить в согласии, как и мы, то им нужно вставать с колен, а нам надо не дать им прийти сюда", - сказала Савченко.

Она отметила, что будет работать, чтобы каждый пленный украинец вернулся живой, и чтобы Украина была сильной, а народ не был забыт.

Читайте такжеКак мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым - Порошенко

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать РФ задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.огодні, 25 мая, состоялся обмен Савченко на Александрова и Ерофеева.

Самолет президента Украины забрал Савченко из России.