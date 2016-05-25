В Совете Европы надеются, что освобождение Савченко приведет к положительным изменениям

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

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«Освобождение Надежды Савченко было хорошим развитием событий как с гуманитарной точки зрения, так и потому, что она является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Есть надежда, что это может привести к дальнейшим положительным изменениям», - цитирует Ягланда пресс-служба СЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Самолет президента Украины забрал Савченко из России.