В Совете Европы надеются, что освобождение Савченко приведет к положительным изменениям
17:14, 25 мая 2016Политика
4271
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал освобождение Надежды Савченко «хорошим развитием событий, которое может привести к положительным переменам».
Турбьёрн Ягланд / ukurier.gov.ua
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.
Читайте такжеКак мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым - Порошенко
«Освобождение Надежды Савченко было хорошим развитием событий как с гуманитарной точки зрения, так и потому, что она является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Есть надежда, что это может привести к дальнейшим положительным изменениям», - цитирует Ягланда пресс-служба СЕ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Самолет президента Украины забрал Савченко из России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter