В БЮТ объясняют, что за сыр-бор вокруг «Одесса-Броды»

Правительство выступает против фактической передачи нефтепровода «Одесса-Броды» посреднику наподобие компании «РосУкрЭнерго».

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Сергей ПАШИНСКИЙ.

По его словам, новая волна претензий к правительству со стороны Секретариата Президента, в этот раз связанная с эксплуатацией нефтепровода «Одесса-Броды», началась после того как премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО запретила представителям Кабмина и государственных энергокомпаний принимать участие в подписании соглашения между «Укртранснефтью» и оффшорной компанией Milbert Ventures Inc о прокачке нефти по этому нефтепроводу.

«Фактически, отечественным государственным компаниям надлежит согласиться передать права на эксплуатацию «Одесса-Броды» Milbert Ventures Inc, компании с уставным капиталом в 10 тыс. дол., которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. По условиям предлагаемого контракта эта компания фактически получала исключительное право на использование мощностей нефтепровода. Соглашение должно было быть подписано в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО», - заявил С.ПАШИНСКИЙ.

При этом он отметил, что хотя по контракту нефтепровод должен был заработать в прямом, аверсном, режиме, ни одного документа, который бы удостоверял, что у компании есть достаточно объемов нефти для загрузки «Одесса-Броды», до сих пор, насколько известно, Milbert Ventures Inc не предоставила. На сегодня через трубопровод «Одесса-Броды» прокачивается в реверсном режиме до 9 млн. тонн российской нефти ежегодно. Это дает Украине 70 млн. дол. прибыли, констатировал член профильного комитета парламента.

«Создается впечатление, что, лоббируя интересы оффшорных компаний – Vanco и Milbert Ventures, - определенная группа людей в Украине постоянно пытается воспроизвести схему посредника образца «РосУкрЭнерго» в новых вариациях», - считает С.ПАШИНСКИЙ.

По его словам, Кабмин не против аверсного использования «Одесса-Броды», Кабмин выступает против РУЭ-2, РУЭ-3 и т.п. «История с новой оффшоркой, которая претендует на владение стратегическим нефтепроводом, – это крах политики Президента вообще и его энергетической политики в частности. Отстаиваемое им соглашение с Milbert Ventures не имеет ничего общего с национальной безопасностью и интересами. Поэтому правительство должно противодействовать и в дальнейшем таким попыткам», - отметил С.ПАШИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля СНБО обязала правительство сделать все возможное, чтобы до конца 2008 года нефтепровод «Одесса-Броды» работал в аверсном режиме.

Напомним, что еще в начале января этого года руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратились с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечалось, что предприятия имеют техническую возможность для принятия и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

Тогда Ю.ТИМОШЕНКО назвала вариант аверсного использования «Одесса-Броды», предложенный Секретариатом Президента, коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет Министров в бездеятельности относительно принятия решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".

30 июля премьер-министр заявила о поддержке аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды», но выступает против привлечения к этому проекту оффшорных компаний и теневых схем.

30 июля министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что Межведомственная комиссия при Кабмине по использованию нефтепровода «Одесса-Броды» планирует на будущей неделе рассмотреть предложения, поступившие от заводов «Нефтехимик Прикарпатья» и «Галичина», относительно использования нефтепровода в аверсном режиме.

Сегодня, 1 августа, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК раскритиковал правительство за бездеятельность в обеспечении аверсного использования «Одесса-Броды».

Справка УНИАН. Нефтепровод "Одесса-Броды" планировали использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений от компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

В январе-апреле в 2008 г. по маршруту «32-й километр госграницы Республики Беларусь и Украины (нефтепровода Мозырь-Броды) – резервуарный парк морского нефтяного терминала (МНТ) «Южный» порта «Южный» (то есть реверсное направление) было прокачано 2,76 млн. тонн нефти, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2007 года. Самые большие объемы были транспортированы ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть».

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 1 мая 2008 года, прокачано 22,036 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 226,3 млн. дол.

В 2007 году по трубопроводу «Одесса-Броды» в реверсном режиме было прокачано 9 млн. 056 тыс. тонн нефти, в 2006 году — 3 млн. 418 тыс. тонн, в 2005 г. — 5 млн. 754 тыс. тонн, в 2004 г. — 1 млн. 048 тыс. тонн.