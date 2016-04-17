Порошенко уже 15 лет не участвует в управлении Roshen - гендиректор корпорации
10:11, 17 апреля 2016Политика
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Последний раз, когда нынешний президент Петр Порошенко управлял корпорацией Roshen, был в 2001 году.
Порошенко уже 15 лет не принимает участие в управлении корпорацией \ Фото president.gov.ua
Об этом заявил гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью "Интерфакс-Украина". Он отметил, что Петр Порошенко уже давно не принимает участия в управлении компанией.
Читайте такжеКроме Roshen, Порошенко имеет активы в ряде предприятий (список)На вопрос о том, возможна ли в нынешних условиях продажа доли Петра Порошенко, Вячеслав Москалевский ответил, что по его мнению, "он долго будет продавать все это дело". "И у Nestle, и у Mondelez есть тут свои заводы. С учетом экономической ситуации не думаю, что Украина для них приоритетный рынок", - сказал он.
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