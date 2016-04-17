Порошенко уже 15 лет не участвует в управлении Roshen - гендиректор корпорации

Об этом заявил гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью "Интерфакс-Украина". Он отметил, что Петр Порошенко уже давно не принимает участия в управлении компанией.

Читайте такжеКроме Roshen, Порошенко имеет активы в ряде предприятий (список)На вопрос о том, возможна ли в нынешних условиях продажа доли Петра Порошенко, Вячеслав Москалевский ответил, что по его мнению, "он долго будет продавать все это дело". "И у Nestle, и у Mondelez есть тут свои заводы. С учетом экономической ситуации не думаю, что Украина для них приоритетный рынок", - сказал он.